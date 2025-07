LIVE Sonego-Shelton 1-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia la caccia ai quarti di finale!

L’azione si infiamma al Wimbledon 2025: Sonego e Shelton si contendono un posto nei quarti di finale in una battaglia avvincente. Tra scambi intensi e colpi spettacolari, il match promette emozioni fino all’ultimo punto. Resta aggiornato in tempo reale e immergiti nell’atmosfera unica di uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. La sfida è appena iniziata, e la suspense è alle stelle: chi si laureerà prossimo campione?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DIMITROV (3° MATCH DALLE 14.30) 30-0 Sonego colpisce malissimo il back con la palla che arriva a malapena alla rete. 15-0 L’americano non riesce a rispondere di rovescio sulla seconda al corpo 1-1 Gioco Shelton: dritto vincente in uscita dal servizio. 40-30 Scappa in lunghezza la risposta di dritto di Sonego sul servizio in kick Seconda 30-30 Termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Shelton 30-15 Prima al centro, dritto in contropiede e volee dalla parte opposta per l’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 1-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizia la caccia ai quarti di finale!

