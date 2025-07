Traffico Roma del 07-07-2025 ore 16 | 30

Se vi state preparando per il grande concerto al Circo Massimo alle 21, è importante conoscere le restrizioni al traffico previste oggi a Roma. La mobilità nel centro storico si modifica con chiusure e deviazioni, ma anche metropolitane e mezzi alternativi rappresentano valide soluzioni. Rimanete aggiornati e pianificate il vostro percorso per vivere l’evento senza stress. Ricordate: la città si trasforma, ma la musica unisce tutti!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro e limitazioni al traffico per un concerto alle 21 al Circo Massimo le prime chiusure dalle 16 in via dei circhi in via dell'Ara massima di Ercole dalle 20 le limitazioni verranno estese in via del Circo Massimo a Piazzale Ugo La Malfa previste deviazioni per 10 linee l'area del Circo Massimo si può raggiungere anche con la metro B fermata Circo Massimo stanotte dalle 22 alle 6 del giorno successivo in via Flaminia tra via del Vignola e via Luigi canina si svolgeranno lavori di scavo il tratto interessato sarà chiuso al transito nelle ore di cantiere ferrovie è in programma dalle 21 di stasera alle 18 di domani uno sciopero nazionale del gruppo FS per il servizio regionale saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 sul sito trenitalia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it