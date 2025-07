Jarry protesta sa che qualcosa non va nel match con Norrie | la Regola 20 non è applicata

Nel cuore di Wimbledon, Nicolas Jarry ha acceso i riflettori protestando vivacemente contro un'interpretazione discutibile delle regole durante il match con Norrie. La sua insistenza su una presunta mancata applicazione della Regola 20 ha acceso un dibattito acceso tra gli appassionati di tennis. Ma cosa dice esattamente questa norma e cosa è successo realmente sul campo? Scopriamo insieme la verità dietro questa intrigante contestazione.

Nicolas Jarry ha protestato vivacemente col giudice di sedia durante il match poi perso con Cameron Norrie a Wimbledon: "Allora, qual è la regola? È una tua interpretazione? Se non c'è una regola, dimmelo e non potrò farci niente". Il cileno aveva ragione: esiste la Regola 20, che non sembra essere stata applicata a dovere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scaramucce tra Nicolas Jarry e Cameron Norrie: "Una cosa privata che volevo dirgli" - Cameron Norrie, ex semifinalista a Wimbledon nel 2022, è riuscito a tornare ai quarti di finale a distanza di tre anni. Come scrive msn.com