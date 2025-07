Belén Rodriguez lancia la sua prima maschera per le parti intime Cresce il mercato della intimacy skincare

Bel233n Rodriguez rivoluziona il mondo della bellezza con la sua prima maschera per le parti intime, segnando un nuovo capitolo nel crescente mercato dell’intimacy skincare. La showgirl e founder di Rebeya sottolinea l’importanza di curare anche le zone più delicate, affermando: «Le parti intime meritano la stessa attenzione del viso». La domanda ora è: questa innovativa beauty mask vulvare sarà il must-have della stagione?

«Si tratta di qualcosa a cui penso da tempo», ha annunciato su Instagram la showgirl e founder del marchio make-up Rebeya. «Le parti intime vanno curate tanto quanto curiamo il viso».

