Dalle catene sottili e minimal alle varianti in corda intrecciata fino a quelle con perline e conchiglie Le si può scegliere in base al proprio stile come accessorio Oppure attribuire loro anche un significato simbolico

Oggi le cavigliere sono molto più di semplici accessori: si trasformano in vere e proprie dichiarazioni di stile e personalità. Dalle sottili e minimal alle varianti in corda intrecciata, con perline o conchiglie, ogni modello può riflettere il nostro carattere o avere un significato simbolico. Perfette da sfoggiare con sandali, espadrillas o sneakers, le cavigliere sono protagoniste delle tendenze estive 2025, aggiungendo un tocco di glamour e originalità a ogni outfit.

È il momento delle caviglie, lasciate scoperte da sandali e scarpe estive, da esaltare con qualche accessorio glamour. Ovvero, le cavigliere, capaci di aggiungere un tocco di personalità a qualsiasi look. Indossate con sandali flat, espadrillas, mocassini leggeri ma anche con le sneakers, sono protagoniste tra le tendenze dell’estate 2025. Tendenza animalier Estate 2025. guarda le foto Le cavigliere di tendenza nell’estate 2025. Oggi le cavigliere si declinano in una varietà di modelli che interpretano personalità e stile, adatte ai vari momenti della giornata. Ci sono le versioni in metallo – in oro, argento, oro rosa o acciaio – perfette per uno stile essenziale ma raffinato. 🔗 Leggi su Iodonna.it