Flavio Cobolli scala ancora il ranking ATP e si addentra sempre più in top20 a Wimbledon!

Flavio Cobolli continua a stupire, scalando il ranking ATP e facendo il suo ingresso tra i top 20 di Wimbledon. Dopo aver sconfitto Marin Cilic negli ottavi, il talento romano si affaccia con decisione tra le grandi del tennis mondiale, segnando un nuovo traguardo in carriera. Questo risultato non solo aumenta la sua visibilità internazionale, ma rafforza anche le sue ambizioni per il futuro...

Flavio Cobolli prosegue nel proprio cammino a Wimbledon. Il tennista romano ha sconfitto il croato Marin Cilic negli ottavi di finale dei Championships, col punteggio di 6-4 6-4 6-7 (4) 7-6 (3), e si è qualificato per la prima volta in carriera ai quarti di uno Slam. Un risultato significativo che ha dei riflessi nella classifica mondiale. L'azzurro, infatti, attraverso la qualificazione ai quarti del Major britannico, è n.19 virtuale del ranking. Una posizione davvero notevolissima, che Flavio potrebbe ulteriormente migliorare nell'eventualità in cui il suo tragitto dovesse continuare. Nel prossimo round, il giocatore nostrano affronterà il vincente della sfida tra Alex de Minaur e Novak Djokovic.

Impresa di Flavio Cobolli che raggiunge i quarti a Wimbledon. Il romano, numero 24 del ranking Atp, ha battuto il 36enne croato Marin Cilic (n.83) con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6.

