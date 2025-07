Pakistan leone cresciuto in casa scappa e finisce in strada a Lahore | 3 feriti

Un leone cresciuto in una fattoria di Lahore, Pakistan, ha scatenato il panico quando è fuggito dall’abitazione, ferendo tre persone e causando scompiglio tra i passanti. La sua fuga improvvisa ha acceso l’allarme nella città, evidenziando la pericolosa presenza di animali selvatici tenuti illegalmente in ambienti domestici. La vicenda solleva importanti questioni sulla gestione della fauna selvatica. La scena rimane un richiamo alla necessità di controlli più rigorosi e responsabilità condivise.

(Adnkronos) – Sono stati arrestati i proprietari di un leone cresciuto all'interno di una proprietà, una fattoria a Lahore, nel Pakistan orientale, dopo che l'animale – sfuggito ai controlli – è riuscito a scappare ed è finito nelle strade vicine al luogo in cui era rinchiuso, in un momento in cui diverse persone passavano camminando.

