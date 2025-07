Roman Starovoit ex ministro dei trasporti Russo si è tolto la vita dopo il licenziamento

Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti russo, si è tolto la vita poche ore dopo un decreto di Putin che lo rimuoveva dall’incarico. Un gesto drammatico che scuote l’opinione pubblica e apre un doloroso capitolo sulla pressione politica e personale. Continuate a seguirci su DayItalianews per aggiornamenti esclusivi su questa tragica vicenda e sulle dinamiche politiche in Russia.

Il drammatico gesto poche ore dopo il decreto di Putin. Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti della Federazione Russa, è stato trovato morto in circostanze tragiche. Poche ore prima del ritrovamento del corpo, il Cremlino aveva pubblicato un decreto ufficiale, firmato dal presidente Vladimir Putin, che sanciva la sua rimozione dall'incarico. Il ritrovamento del corpo e le indagini in corso. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti, Starovoit si sarebbe suicidato a Odintsovo, nei pressi di Mosca. Il Comitato investigativo russo ha confermato che il corpo dell'ex ministro è stato ritrovato nella sua automobile, con una ferita da arma da fuoco.

