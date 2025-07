Brindisi scompare 18enne ucraina in stage in un villaggio turistico Trovati un bigliettino il cellulare e il passaporto

Una giovane ucraina di 18 anni, Mariia Buhaiova, scompare nel nulla dal villaggio turistico di Carovigno, Brindisi, dove stava svolgendo uno stage. La scoperta di un bigliettino, del cellulare e del passaporto tra i suoi effetti ha suscitato molte domande tra le autorità. Mentre i carabinieri indagano sulla vicenda, la comunità si chiede cosa possa essere davvero accaduto a Mariia e quali misteri si celino dietro questa scomparsa inquietante.

Si chiama Mariia Buhaiova, ha 18 anni ed √® ucraina la ragazza scomparsa da venerd√¨ 4 luglio dal villaggio turistico di Carovigno ( Brindisi ), dove stava svolgendo uno stage. I carabinieri stanno indagando su quanto potrebbe essere accaduto. A denunciare la scomparsa della ragazza sono stati i responsabili della struttura ricettiva. Al momento, tra i suoi oggetti personali le autorit√† hanno trovato un cellulare, il passaporto e un bigliettino con alcuni numeri di cellulare. Dalle ultime immagini disponibili dalle telecamere situate nel villaggio turistico, la ragazza √® stata ripresa mentre si allontanava dalla struttura per entrare in un sentiero in direzione della complanare a ridosso della strada statale 379. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: brindisi - ucraina - stage - villaggio

Ragazza ucraina 18enne scomparsa da Carovigno vicino Brindisi, stava effettuando uno stage: ricerche in corso - Una giovane ucraina di 18 anni scomparsa da Carovigno, in provincia di Brindisi, sta destando preoccupazione tra amici e comunità.

Proseguono a Carovigno (Brindisi) le ricerche, via terra e mare, di una 18enne ucraina scomparsa da oltre 24 ore. La giovane partecipava a uno stage in strutture turistiche del litorale. La denuncia è stata presentata dai responsabili del villaggio. Coinvolti Cro Vai su Facebook

#Brindisi In corso le ricerche di una ragazza ucraina, da poco maggiorenne, #scomparsa dal villaggio turistico dove sta effettuando uno stage, sulla costa di Carovigno. √ą stata la stessa struttura a denunciare il fatto Vai su X

Brindisi, scompare 18enne ucraina in stage in un villaggio turistico. Trovati un bigliettino, il cellulare e il passaporto; Continuano senza sosta le ricerche della 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino; Il mistero di Maria, la ragazza di 18 anni scomparsa dal villaggio turistico alla fine dello stage: ricerche anche in mare.

Mariia Buhaiova, la 18enne scomparsa a Brindisi: cosa non torna dallo stage al villaggio alle ricerche in mare - Viene cercata in ogni angolo della costa di Carovigno, a nord di Brindisi, da oltre 24 ore la 18enne ucraina, Mariia Buhaiova che da venerdì pomeriggio si è allontanata dal ... Segnala msn.com

Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina di 18 anni scomparsa a Brindisi. Lo stage al villaggio e le ricerche in mare: cosa non torna - Viene cercata in ogni angolo della costa di Carovigno, a nord di Brindisi, da oltre 24 ore la 18enne ucraina, Mariia Buhaiova che da venerdì ... Si legge su msn.com