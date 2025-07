Sebastien Frey | Neuer è stato poco rispettoso con Donnarumma Non ricorda cosa fece con Higuain?

Sebastien Frey, ex portiere di fama, ha espresso la sua opinione sull'incidente tra Donnarumma e Musiala, sottolineando che, sebbene non abbia visto cattiveria, non ha apprezzato le parole di Neuer. Ricordando il suo passato, Frey mette in evidenza come il rispetto reciproco sia fondamentale nel calcio. In un mondo dove le emozioni possono sovrastare, è importante ricordare sempre i valori di sportività e rispetto tra colleghi, affinché lo spirito del gioco prevalga.

Sebastian Frey ha parlato a Fanpage dello scontro tra Donnarumma e Musiala al Mondiale per Club durante PSG-Bayern che ha portato al brutto infortunio del giocatore dei tedeschi: "Non ho visto cattiveria, Gigio non poteva farci nulla. Ma non ho gradito le parole di Neuer". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: frey - neuer - donnarumma - sebastien

Sebastien Frey: Neuer è stato poco rispettoso con Donnarumma. Non ricorda cosa fece con Higuain?; Frey: 'Donnarumma? Va gestito psicologicamente'; Frey: 'Donnarumma? Mancini deve aprire a Sirigu'.

Sebastien Frey: “Neuer è stato poco rispettoso con Donnarumma. Non ricorda cosa fece con Higuain?” - Sebastian Frey ha parlato a Fanpage dello scontro tra Donnarumma e Musiala al Mondiale per Club durante PSG- Scrive fanpage.it

Frey: "Donnarumma incensato e il giorno dopo massacrato, non c'è equilibrio. È un leader" - TUTTOmercatoWEB.com - Nel corso della lunga intervista rilasciata a TVPlay, Sebastien Frey ha parlato dei due portieri della Nazionale italiana, non condividendo le critiche nei confronti di Gianluigi Donnarumma: "Mi ... Riporta tuttomercatoweb.com