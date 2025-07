Uccide il padre e ne mostra la testa su YouTube | a processo l'uomo che voleva rovesciare il governo Usa

Una tragica spirale di violenza scuote gli Stati Uniti: Justin Mohn, 33 anni, è accusato di aver ucciso il padre e di aver condiviso un video shock su YouTube, nel tentativo di fomentare una rivolta contro il governo. Arrestato mentre cercava di coinvolgere la Guardia Nazionale in azioni armate, il suo caso apre un inquietante capitolo sulla sicurezza e sulla sanità mentale. La vicenda si sta sviluppando, e le implicazioni sono sconvolgenti. Continua a leggere.

Justin Mohn, 33 anni, è accusato di aver ucciso il padre 68enne a Levittown, in Pennsylvania, sparandogli, decapitandolo con un machete e pubblicando online un video con la testa mozzata. Arrestato mentre tentava di coinvolgere la Guardia Nazionale in una rivolta armata contro il governo Usa (di Joe Biden), sarà processato per omicidio e terrorismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it