Sviluppo sostenibile nell’Ue tra progressi economici e criticità ambientali

Il percorso verso lo sviluppo sostenibile nell’UE si rivela complesso e sfaccettato: mentre alcuni settori mostrano segnali positivi, altri avanzano a rilento o incontrano ostacoli significativi. Il nuovo rapporto Eurostat 2025 mette in luce un quadro articolato, dove il progresso strategico si scontra con criticità ambientali che minacciano la coesione europea. Progressi strutturali a 360° tra sfide e opportunità, richiedendo un impegno ancora più incisivo per garantire un futuro equilibrato e sostenibile per tutte le generazioni.

Nel nuovo rapporto Eurostat 2025 " Sustainable development in the European Union – monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context ", emergono evidenze molto chiare dopo una lettura critica: l'Ue sta consolidando risultati strategici in settori chiave, ma alcune aree vitali registrano stagnazione o addirittura regressione, compromettendo l'intera coesione e sostenibilità del progetto europeo. Progressi strutturali a 360° tra economia, finanza e innovazione. L'edizione 2025 del rapporto Eurostat evidenzia come l'Unione Europea abbia registrato avanzamenti significativi su sette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) strettamente interconnessi alla dimensione economica e tecnologico-industriale della sostenibilità.

