Wimbledon favola Cobolli | l' azzurro batte anche Cilic e vola ai quarti di finale

Una vera favola quella di Flavio Cobolli a Wimbledon: l’azzurro, per la prima volta in carriera ai quarti di finale, conquista il suo posto tra i migliori otto del torneo. Con un percorso impeccabile e una vittoria emozionante su Marin Cilic, Cobolli si appresta ad affrontare i prossimi avversari con la determinazione di un vero campione. La sua avventura continua, e il sogno non si ferma qui.

Flavio Cobolli per la prima volta in carriera ai quarti di finale di Wimbledo n. Prosegue il cammino da favola del romano, che entra nei migliori 8 del torneo perdendo un solo set. Dopo i successi con Zhukayev, Pinnington Jones e Mensik, Cobolli ha avuto la meglio di Marin Cilic, 36enne croato n.83 del mondo per 6-4 6-4 6-7 7-6. Aspetta il vincitore del match tra Novak Djokovic e Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, favola Cobolli: l'azzurro batte anche Cilic e vola ai quarti di finale

