La situazione mercato in casa Napoli a pochi giorni dal ritiro di Dimaro

A pochi giorni dal ritiro di Dimaro, il mercato del Napoli si infiamma: la dirigenza azzurra lavora senza sosta per consegnare a Conte una squadra pronta e competitiva. Tra trattative in corso e rumors caldi, l’attenzione è tutta rivolta a rinforzi e strategie che possano catalizzare il successo nella prossima stagione. Riusciranno i partenopei a sorprendere tutti? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti più recenti.

Le trattativa in casa azzurra a 10 giorni dal ritiro estivo in Trentino. Continua incessante il lavoro della dirigenza partenopea per affidare a Conte in .

