Portogallo-Italia stasera agli Europei femminili | dove vederla in TV streaming e probabili formazioni

Questa sera, lunedì 7 luglio, l’Italia femminile affronta il Portogallo nello scontro cruciale del Gruppo B agli Europei, dopo il convincente successo contro il Belgio. Fischio d’inizio alle 21:00 allo Stade de Genève, con la partita visibile in diretta in chiaro e streaming. Scopri dove seguire questa emozionante sfida e le probabili formazioni che potrebbero decidere il destino delle Azzurre nel torneo.

Dopo il successo contro il Belgio, le Azzurre affrontano il Portogallo per consolidare il primato nel Gruppo B. Fischio d'inizio alle 21:00 allo Stade de Genève, diretta in chiaro e streaming Questa sera, lunedì 7 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile torna in campo per affrontare il Portogallo nella seconda giornata del Gruppo B del Campionato Europeo. Le Azzurre, guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin, scenderanno sul terreno dello Stade de Genève con l'obiettivo di conquistare altri tre punti dopo la vittoria all'esordio contro il Belgio. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00, in uno stadio che promette grande atmosfera e posta in palio altissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it