Asllani futuro in Spagna? C’è l’offerta del Betis ma l’Inter ha fissato una cifra precisa… Ecco quanto ci vuole per fare una plusvalenza

Il futuro di Kristjan Asllani si fa sempre più incerto: il Betis ha presentato un'offerta concreta, ma l’Inter ha fissato una cifra precisa per la sua cessione. Dopo tre anni in nerazzurro, il centrocampista albanese potrebbe allora aprire le porte a una nuova avventura in Spagna, con il club andaluso pronto a investire e fare una plusvalenza significativa. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Asllani, il prossimo futuro in Spagna? C'è l'offerta del Betis, ma l'Inter ha fissato una cifra precisa. Ecco gli aggiornamenti Tre anni dopo il suo arrivo, l'avventura di Kristjan Asllani all'Inter potrebbe essere giunta al capolinea. Il centrocampista albanese, classe 2002, non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di .

