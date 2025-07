LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan vince il traguardo volante caduta e ritiro per Philipsen

Il Tour de France 2025 accende i motori, e oggi a Milano si fa sentire l’adrenalina della tappa. Tra colpi di scena, cadute e sorprese, la corsa prosegue con emozioni intense: Philipsen si ritira, Milan conquista il traguardo volante e il leader verde lascia il passo. Chi sostituirà Philipsen nella volata di oggi? Rimanete sintonizzati per aggiornamenti live e scoprite tutto quello che sta accadendo sulla strada più affascinante del ciclismo mondiale.

16.34 Vedremo chi sostituirà il belga per l'Alpecin nella volata di oggi. 16.31 Il Tour perde l'attuale maglia verde, vincitore della prima tappa. 16.28 Purtroppo arriva il ritiro per Jasper Philipsen. 16.27 20 punti guadagnati da Jonathan Milan. 16.26 Rimane a terra attorno ai medici. 16.24 Caduta ad altissima velocità per il corridore dell'Alpecin Deceuninck. 16.24 Milan vince lo Sprint. Bruttissima caduta di Philipsen. 16.23 Un chilometro al traguardo volante. 16.22 Attardata la maglia verde di Philipsen. 16.20 Presente il treno della Lidl-Trek in testa al gruppo.