Cobolli da sogno batte Cilic e vola ai quarti a Wimbledon

Cobolli da sogno conquista Wimbledon: il giovane talento romano supera Cilic in quattro set e si prepara a scrivere una nuova pagina nella sua carriera. Una vittoria sorprendente che dimostra come determinazione e talento possano aprire le porte del successo pi√Ļ prestigioso del tennis mondiale. Con entusiasmo e umilt√†, Cobolli si appresta a recuperare energie per affrontare al meglio i quarti di finale, conquistando il cuore degli appassionati.

Il romano si impone in quattro set sul croato: "Grande partita, ora devo recuperare" LONDRA (INGHILTERRA) - Per la prima volta in carriera, Flavio Cobolli approda nei quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale alla sua seconda settimana sui campi in erba londinesi. Negli ottavi di finale i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Cobolli da sogno, batte Cilic e vola ai quarti a Wimbledon

