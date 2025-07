Marco Lelli Ricci morto a 15 anni nella voragine | 5 rinvii a giudizio

La tragica scomparsa di Marco Lelli Ricci, il giovane cestista di 15 anni morto in un incidente nel 2022, continua a scuotere l’opinione pubblica. Con cinque rinvii a giudizio e un patteggiamento, si apre un nuovo capitolo nel processo che cerca giustizia per questa tragedia. Un percorso complesso e carico di tensione che rivela le sfide della giustizia nel delicato ambito degli incidenti stradali.

Ferrara, 7 luglio 2025 – Cinque rinvii a giudizio e un patteggiamento: è arrivato a un primo punto di svolta processuale la vicenda giudiziaria scaturita dalla tragedia di Marco Lelli Ricci, cestista bolognese di 15 anni morto in un incidente stradale nella primavera del 2022. Per la tragedia del giovane sono imputate sei persone, tutte accusate a vario titolo di concorso in omicidio stradale. Davanti al giudice dell' udienza preliminare, Silvia Marini, erano finiti il padre del ragazzo, che quella sera era al volante della vettura su cui viaggiava il giovane (assistito dall’avvocato Vittorio Galassetti, nella doppia veste di imputato e parte lesa), la ragazza che guidava l’auto la cui targa è stata trovata sul luogo dello schianto, due funzionari della Provincia, ente proprietario della strada (difesi dai legali Massimo Bissi e Luca Esposito) e i due responsabili dell’azienda che stava eseguendo i lavori (avvocato Riccardo Caniato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marco Lelli Ricci, morto a 15 anni nella voragine: 5 rinvii a giudizio

