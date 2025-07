I piatti di colore diverso per riconoscere il filetto avvelenato l’essiccatore per i funghi mortali e la finta ‘diarrea esplosiva’ | le prove che incastrano Erin Patterson

Lunedì, un’aula di tribunale gremita, che ha assistito alla conclusione di un caso sconvolgente, ha visto Erin Patterson condannata per aver orchestrato un atto di pura follia: avvelenare la propria famiglia con funghi mortali nascosti nel classico Beef Wellington. Un episodio che ha portato alla luce l’uso di piatti di colori diversi per riconoscere il filetto avvelenato e le prove inquietanti che hanno incastrato la colpevole. La verità, finalmente, viene svelata.

Un verdetto che mette fine a dieci, intense settimane di processo e a quasi due anni di misteri e bugie. Erin Patterson, 50 anni, è stata giudicata colpevole di aver avvelenato e ucciso tre dei suoi parenti acquisiti e di aver tentato di ucciderne un quarto, durante un pranzo di famiglia apparentemente innocuo, servendo loro un Beef Wellington farcito con funghi velenosi mortali (Amanita phalloides). Lunedì, un’aula di tribunale gremita, che includeva i membri della famiglia Patterson, ha accolto con un “sussulto udibile” la decisione della giuria della Corte Suprema dello Stato di Victoria. L’imputata, che si era sempre dichiarata non colpevole, rischia ora una condanna all’ ergastolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I piatti di colore diverso per riconoscere il filetto avvelenato, l’essiccatore per i funghi mortali e la finta ‘diarrea esplosiva’: le prove che incastrano Erin Patterson

In questa notizia si parla di: avvelenato - funghi - mortali - piatti

Funghi che passione Vai su Facebook

I piatti di colore diverso per riconoscere il filetto avvelenato, l’essiccatore per i funghi mortali e…; Giuria in camera di consiglio sul verdetto per Erin Patterson; Invita suoceri a pranzo ma serve funghi velenosi e li uccide: “Ha mangiato da un piatto di colore diverso”.

Piatti a base di «funghi velenosi»: arrestata una donna accusata di aver avvelenato e ucciso gli ex suoceri - Il Gazzettino - Erin Patterson, una donna australiana di 49 anni è stata arrestata con l'accusa di aver avvelenato e ucciso 3 persone servendo fietto con funghi velenosi durante un pranzo da lei preparato ... Riporta ilgazzettino.it

Piatti a base di «funghi velenosi»: arrestata una donna accusata di aver avvelenato e ucciso gli ex suoceri - Erin Patterson, una donna australiana di 49 anni è stata arrestata con l'accusa di aver avvelenato e ucciso 3 persone servendo fietto con funghi velenosi durante un pranzo da lei preparato ... ilmattino.it scrive