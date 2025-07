Stop food oils & fats in the sea la campagna ambientale approda ad Ostia

L'inquinamento marino causato da oli e grassi alimentari rappresenta una minaccia crescente per il nostro ambiente. Dopo il successo a Sperlonga, la campagna “STOP FOOD OILS & FATS IN THE SEA” approda a Ostia, impegnandosi a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di tutelare il mare. Un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile, perché ogni gesto conta nel preservare le meraviglie del nostro pianeta. Unisciti a noi in questa battaglia per un mare più pulito.

Lido di Ostia, 7 luglio 2025 –  Dopo la tappa inaugurale al porto di Sperlonga, prosegue al Porto di Roma  il tour della campagna “STOP FOOD OILS & FATS IN THE SEA”, per contrastare lo sversamento di oli alimentari usati in mare, voluta dal Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti (CONOE)  e dalla Nuova C Plastica, azienda leader nella produzione di articoli per l’ecologia e l’ambiente. Una  campagna di sensibilizzazione ambientale per combattere un fenomeno sottovalutato ma ad altissimo impatto: l’olio usato in acqua genera una pellicola sulla superficie che ostacola lo scambio di ossigeno e minaccia la biodiversitĂ marina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: stop - food - oils - fats

Chiude il locale "In Piazzetta food and drink" dopo lo stop del questore - Un altro colpo per la movida cittadina: il "In Piazzetta Food and Drink" chiude definitivamente. Dopo un lungo stop imposto dal questore per la vendita di alcol ai minorenni, il locale non riaprirĂ piĂą, lasciando un vuoto nel cuore della vita notturna.

Si è svolta ieri al Porto turistico di Roma una nuova tappa della campagna nazionale “STOP FOOD OILS & FATS IN THE SEA!”, promossa dal Conoe Consorzio... Vai su Facebook

Stop food oils & fats in the sea, la campagna ambientale approda ad Ostia; GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI: DA SPERLONGA IL MESSAGGIO STOP FOOD OILS & FATS IN THE SEA; Laigueglia: gli stabilimenti balneari promuovono la campagna “Stop food oils and fats in the sea” in difesa del mare.

Laigueglia: gli stabilimenti balneari promuovono la campagna “Stop food oils and fats in the sea” in difesa del mare - Il borgo più bello d’Italia conferma il suo impegno per la salvaguardia del mare aderendo, con i suoi stabilimenti balneari, alla campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea”, promossa da ... Lo riporta msn.com

Laigueglia festeggia la Bandiera blu 2025 promuovendo la campagna Stop food oils and fats in the sea - Il borgo marinaro di Laigueglia si fa promotore attivo della campagna “Stop food oils and fats in the sea”, un’iniziativa volta a sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia dell’ecosistema mari ... Riporta mediterranews.org