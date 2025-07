Cobolli ai quarti il papà si commuove e lui

Un momento indimenticabile nel mondo del tennis italiano: Flavio Cobolli conquista i quarti di finale al PAP224, una storica prima per lui nel circuito Slam. La vittoria su Cilic, ottenuta in quattro emozionanti set, scatena un’ondata di emozioni tra il pubblico e la famiglia Cobolli. Il padre Stefano, anche allenatore, si lascia andare alle lacrime, condividendo questa gioia con Guglielmo, testimoniando che il successo è anche il frutto di passione e cuore.

Per la prima volta nella sua carriera, Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale in un torneo del Grande Slam grazie alla vittoria in quattro set contro Cilic. Sugli spalti, le emozioni si fanno forti: il padre - e allenatore - Stefano non riesce a trattenere le lacrime, stretto in un commosso abbraccio con l'altro figlio, Guglielmo.

Il papà di Cobolli in lacrime sugli spalti a Wimbledon dopo la vittoria del figlio, anche il fratello si commuove