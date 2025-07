Ostia escalation criminale sul litorale | Ferrara M5s annuncia Consiglio straordinario

Ostia si prepara a un momento cruciale: una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina, convocata per affrontare l’escalation di problematiche e il crescente fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Questo incontro, che si terrà presso l’Anfiteatro del Porto di Roma prima della pausa estiva, rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità e alla sicurezza del litorale. La questione sarà al centro del dibattito, perché solo con azioni concrete si può garantire un futuro più sicuro e civile.

La seduta si terrà prima della pausa estiva presso l’Anfiteatro del Porto di Roma. Al centro anche il tema dei parcheggiatori abusivi ROMA – Ostia sarà presto al centro dell’attenzione istituzionale con una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina, convocata per discutere della legalità sul litorale romano. Ad annunciarlo è Paolo Ferrara, vicepresidente dell’Assemblea e rappresentante del M5s, che ha raccolto tutte le firme necessarie per chiedere l’incontro, in programma prima della pausa estiva. “La situazione sta degenerando – ha spiegato Ferrara – ma le istituzioni ci sono e non faranno passi indietro”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it