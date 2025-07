C’è anche Cobolli | stupisce Wimbledon vola ai quarti e blinda la top 20 È lui il terzo violino del tennis azzurro

Flavio Cobolli stupisce ancora, volando ai quarti di Wimbledon e blindando la Top 20 mondiale. Dopo anni di impegno e crescita costante, il giovane talento italiano si affaccia con forza tra i grandi, dimostrando che il suo talento può fare davvero la differenza su uno dei palcoscenici più prestigiosi. Una vittoria che non solo conferma il suo valore, ma apre le porte a un futuro ricco di grandi sfide e successi da condividere con tutto il movimento azzurro.

Di indizi c’erano già stati parecchi. Ma evidentemente non erano bastati per attirarsi l’ attenzione del pubblico. Serviva la grande impresa su un grande campo. E allora, cosa meglio di Wimbledon? Adesso tutto il mondo del tennis, italiano e non, sa che c’è anche Flavio Cobolli. Chi scrive lo aveva già segnalato qualche settimana fa, dopo la sconfitta ad Halle contro Zverev: oggi è lui il terzo violino del tennis azzurro, la nuova freccia all’arco italiano dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. A 23 anni la maturità quasi completa del suo tennis ha trovato la conferma sull’erba verde di Londra: la vittoria contro Marin Cilic vale i quarti di finale Slam e la certezza di cominciare la prossima settimana tra i primi 20 giocatori del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - C’è anche Cobolli: stupisce Wimbledon, vola ai quarti e blinda la top 20. È lui il terzo violino del tennis azzurro

In questa notizia si parla di: cobolli - wimbledon - stupisce - vola

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

Una battaglia senza esclusione di colpi. Infinita e tesissima. Alla fine ha prevalso il coraggio di Lorenzo Sonego che dopo 5 ore di gioco ha la meglio su Nakashima e con il punteggio di 6-7; 7-6; 7-6; 3-6; 7-6; vola agli ottavi di Wimbledon. L'Italia avrà così per l Vai su Facebook

C’è anche Cobolli: stupisce Wimbledon, vola ai quarti e blinda la top 20; Cobolli diretta ottavi Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi contro Cilic; ATP Halle, Sonego avanza, Cobolli si arrende a Hurkacz. Murray sorprende tutti con un annuncio sul ritiro.

Wimbledon, monumentale Cobolli: batte Cilic e vola ai quarti per la prima volta - Una gara stupenda, a tratti perfetta, manda Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon: per il 23enne è la prima volta che si spinge così lontano nel torneo londinese ... Scrive msn.com

Wimbledon - Flavio Cobolli da sogno: batte Cilic, vola ai quarti ed è in top 20 - Un Flavio Cobolli in versione deluxe approda ai quarti di finale per la prima volta in un torneo dello Slam. Come scrive tennisworlditalia.com