Tivoli Terme Roma scoperta discarica abusiva | area sequestrata dai carabinieri

Una scoperta inquietante scuote Tivoli Terme: una vasta discarica abusiva di 700 metri quadrati, situata in un’area di proprietà dell’ASL Roma 5, è stata sequestrata dai carabinieri con il supporto del nucleo forestale. Tra i rifiuti pericolosi, plastica e materiali infiammabili, pongono seria minaccia ambientale e sanitaria. Indagini in corso per smascherare chi si nasconde dietro questa grave illegalità, mentre l’intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio.

Rifiuti pericolosi in 700 metri quadri di proprietà dell’Asl Roma 5. In corso le indagini TIVOLI TERME – Una discarica abusiva di circa 700 metri quadrati è stata scoperta e sequestrata a Tivoli Terme, in località Cesurni. L’intervento è stato condotto dai carabinieri locali con il supporto del nucleo forestale di Guidonia. All’interno dell’area, i militari hanno trovato cumuli di rifiuti pericolosi e facilmente infiammabili: plastica, carta, metalli, calcinacci, legno e perfino pezzi di elettrodomestici. Tra i materiali abusivamente abbandonati, anche un piccolo manufatto di 50 metri quadrati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tivoli Terme (Roma), scoperta discarica abusiva: area sequestrata dai carabinieri

