Uomini e Donne | Gloria e Guido si lasciano di nuovo e stavolta è guerra social!

La love story tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, nata tra le suggestive atmosfere di Uomini e Donne, si conclude nuovamente, lasciando i fan senza parole. Tra accuse feroci e tensioni social, il loro addio appare definitivo. Dopo tante speranze e tentativi di ricucire, sembra che questa volta sia davvero arrivato il punto di non ritorno. E mentre i commenti infiammano il web, resta da capire quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

Erano usciti insieme da Uomini e Donne ma non è durata. Tutta la verità sull’addio social di Gloria Nicoletti e la replica spiazzata di Guido Ricci: un nuovo capitolo di accuse e tensioni che infiamma i fan. È finita di nuovo. Stavolta pare davvero per sempre. Gloria Nicoletti e Guido Ricci, conosciutisi nello studio di Uomini e Donne, hanno chiuso i conti per l’ennesima volta, ma stavolta senza appello. Hanno provato a ricucire lontano dai riflettori, a ricominciare da capo senza telecamere e sguardi indiscreti. Ma alla fine, il sipario è calato in modo fragoroso. A rompere il silenzio è stata lei, Gloria. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv