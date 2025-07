Buoni pasto fermi 8 euro | Pranzo sempre più caro aumentare la soglia esentasse

I buoni pasto, strumenti fondamentali per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, si trovano ora di fronte a una sfida cruciale: con un valore esentasse di soli 8 euro e un costo del pranzo sempre più alto, rischiano di perdere efficacia. Per garantire che continuino a rappresentare una reale boccata d’ossigeno, è urgente aumentare la soglia esentasse, affinché possano davvero proteggere i salari in questi tempi di inflazione crescente.

Il buono pasto, pensato per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, rischia di fallire il suo obiettivo a causa dell’inflazione e di un valore esentasse troppo basso. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Buoni pasto fermi 8 euro: “Pranzo sempre più caro, aumentare la soglia esentasse”

In questa notizia si parla di: esentasse - pasto - buoni - fermi

Buoni pasto, il ticket non basta più: le imprese chiedono al governo l’aumento dell’esenzione fiscale - Aziende e associazioni chiedono quindi al Governo Meloni di alzare la soglia esentasse da 8 a 10 euro per tutelare ... Da fanpage.it

Buoni pasto, appello dei fornitori: “Portare l’esenzione a 10 euro” - Pausa pranzo sempre più cara e i ticket riescono a coprire solo la metà del costo: le aziende del settore chiedono di aumentare la quota esentasse ... Scrive repubblica.it