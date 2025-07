Prime Day 2025 di Amazon le date | quando si terrà

L’attesa è finita: l’Amazon Prime Day 2025 sta per arrivare! Celebrando i 15 anni di Amazon.it, questa edizione sarà la più lunga di sempre, con quattro giorni di incredibili offerte a partire dalla mezzanotte di martedì 8 maggio. Preparati a scoprire sconti imperdibili su migliaia di prodotti e approfitta subito delle promozioni già disponibili, perché questa occasione non si ripeterà!

Tutto pronto per l’ Amazon Prime Day 2025, il tradizionale evento del gigante dell’e-commerce che offre migliaia di prodotti a prezzo vantaggioso. La maratona di sconti coincide quest’anno anche con i 15 anni dalla nascita di Amazon.it e durerà ben quattro giorni, diventando così la più lunga di sempre. Si partirà ufficialmente a mezzanotte di martedì 8, anche se sulla piattaforma già da giorni sono disponibili alcune promozioni, per terminare alle 23.59 di venerdì 11. Amazon Prime Day 2025, come accedere: bisogna per forza essere abbonati?. Un pacco di Amazon (Imagoeconomica). Ufficialmente, i Prime Day di Amazon sono riservati agli abbonati ad Amazon Prime, il servizio che consente di ricevere gli ordini in meno tempo e di accedere a diverse piattaforme, dalla musica ai film e le serie in streaming. 🔗 Leggi su Lettera43.it