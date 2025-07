Dumfries tra Inter e possibile uscita! Filtra una sensazione – Sky

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter è ancora avvolto da un alone di incertezza, alimentata dalle voci di mercato e dalla clausola di soli 25 milioni di euro nel suo contratto. Nonostante le speculazioni, il suo ruolo rimane saldo nel progetto nerazzurro, anche con il cambio di allenatore. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa del club e del giocatore stesso?

Denzel Dumfries è un punto fermo dell'Inter di Cristian Chivu. Anche dopo il cambio sulla panchina dei nerazzurri, con il rumeno che ha preso il posto di Simone Inzaghi, le gerarchie non sono cambiate di una virgola. L'olandese, infatti, rappresenta il titolare indiscusso della fascia destra dei meneghini. Le sue prestazioni della scorsa stagione, associate a una crescente leadership da lui acquisita nello spogliatoio nerazzurro, lo rendono una pedina fondamentale nello scacchiere dell'Inter.

