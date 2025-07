Juventus Women è fatta per Pavan | programmate le visite Poi il prestito

La Juventus Women si prepara a rafforzarsi con l'ingaggio di Matilde Pavan, fresca di un'annata ricca di successi. La giovane talento sta completando le visite mediche prima di approdare ufficialmente in bianconero, anche se la prossima stagione la vedrĂ in prestito altrove. Questo nuovo capitolo promette grandi sfide e opportunitĂ per la calciatrice e la squadra, consolidando il progetto ambizioso della societĂ .

di Mauro Munno Juventus Women: Matilde Pavan sarĂ un nuovo innesto per le bianconere, anche se la prossima stagione la giocherĂ altrove. Tutti i dettagli. Nuovo capitolo per Matilde Pavan in arrivo alla Juventus Women: come appreso da , la giovane calciatrice sta per completare il suo trasferimento presso la societĂ bianconera non prima delle visite mediche: queste avverranno in settimana. Dopo una stagione importante, la Juventus Women ha deciso di puntare su Pavan, che comincerĂ la sua avventura sotto la guida di mister Canzi, seppur con la prospettiva di un prestito che la porterĂ al Como Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, è fatta per Pavan: programmate le visite. Poi il prestito

