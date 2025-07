Eclissi solare in Italia lunedì 2 agosto 2027 durerà 6 minuti e sarà l' ultima così lunga prima del 2114

L’eclissi solare totale del 2 agosto 2027 promette uno spettacolo unico: con una durata di ben 6 minuti, sarà l’ultima occasione prima del 2114 per ammirare un evento così straordinario in Italia. Scopri tutte le curiosità, le zone più fortunate e come prepararti a vivere questo momento magico, perché non lasciarti sfuggire questa meraviglia celeste.

Eclissi totale di sole del 2 agosto 2027, tutto quel che c'è da sapere e in quali zone d'Italia sarà maggiormente visibile.

A mezzogiorno il buio: l’eclissi che durerà 6 minuti e non tornerà prima del 2114; 7 luglio l'eclissi di Sole del secolo: sarà visibile dalla Toscana?; Eclissi di sole storica il 2 agosto del 2027.