Rios Inter la Roma piomba sul colombiano | può arrivare la beffa cosa filtra

La corsa per Richard Rios si infiamma: l'Inter aveva già messo gli occhi sul talento colombiano, ma ora la Roma si fa avanti con decisione, rischiando di giocare un ruolo da protagonista nel futuro del centrocampista del Palmeiras. Mentre il mercato si infiamma e le voci si rincorrono, l’epilogo di questa intricata trattativa potrebbe riservare sorprese inattese. Quale sarà la scelta definitiva del giovane talento? La risposta è ancora tutta da scrivere.

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. La Roma sta intensificando i contatti per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras che ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui l’ Inter. Secondo Il Tempo, sebbene i nerazzurri siano stati tra i primi a interessarsi al giovane brasiliano, la situazione si sta evolvendo in una possibile beffa per l’Inter. La Roma, infatti, ha già avviato i primi contatti con il Palmeiras, che valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, e sembra essere in vantaggio nella corsa per il centrocampista. 🔗 Leggi su Internews24.com