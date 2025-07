Sinner-Dimitrov rimandata a domani? Ipotesi da non scartare | l’orario limite entro cui deve terminare

Il destino di Jannik Sinner a Wimbledon pende da un filo: il suo match contro Dimitrov potrebbe essere rimandato a domani, a causa delle condizioni climatiche o di altri imprevisti. Con il tempo che stringe, ogni minuto diventa cruciale per conquistare il passaggio ai quarti e inseguire il sogno di una storica impresa. La suspense cresce, perché ogni decisione potrebbe fare la differenza tra vittoria e rimpianto.

Il tempo incombe. Jannik Sinner affronterà nel terzo e ultimo match sul campo centrale di Wimbledon il bulgaro Grigor Dimitrov, negli ottavi di finale dei Championships, e si augura di raggiungere nei quarti di finale Flavio Cobolli, capace di imporsi contro il croato Marin Cilic e di raggiungere per la prima volta in carriera questo turno in uno Slam. Sinner, però, dovrà attendere il termine di due match, ovvero la sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il serbo Novak Djokovic e il confronto del singolare femminile tra l’americana Emma Navarro e la russa Mirra Andreeva. Un’attesa che potrebbe rivelarsi infinita, specialmente per lo sviluppo che sta avendo la sfida tra Nole e l’aussie sul Centrale di Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it