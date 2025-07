Cobolli ai quarti a Wimbledon | l' azzurro batte Cilic in quattro set | best ranking e prima volta ai quarti di finale di uno Slam Ora pericolo Djokovic

Flavio Cobolli conquista i quarti di finale a Wimbledon, battendo Cilic in quattro set e segnando il suo miglior ranking e la prima volta nei top8 di uno slam. Un risultato storico che accende le speranze italiane nel torneo londinese e mette in allerta il favorito Djokovic. Ora, l’attenzione si sposta sul match di Sonego contro l’americano, promettendo un'altra giornata di grande tennis e emozioni.

Flavio Cobolli è ai quarti di finale di Wimbledon. Comincia alla grande il lunedì degli italiani a Londra, che continuerĂ con il match di Sonego contro l'americano.

Wimbledon, sorteggio ingrato per Sinner: esordio tricolore con Nardi, derby con Musetti ai quarti e la mina vagante Alcaraz all’orizzonte - Wimbledon 2025 si apre con un sorteggio che mette alla prova il campione italiano Sinner, alle prese con un tabellone ricco di insidie e sorprese.

