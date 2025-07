Iran presidente Pezeshkian | Israele ha tentato di assassinarmi ma non ce l’ha fatta attacchi Usa a centrali nucleari illegittimi - VIDEO

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti in un’intervista, accusando Israele di aver tentato di eliminarlo e denunciando gli attacchi degli Stati Uniti alle centrali nucleari iraniane, considerati illegittimi. Queste affermazioni aprono uno squarcio su tensioni internazionali sempre più drammatiche e complesse. La situazione rimane calda e il mondo attende con attenzione sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici.

Il presidente iraniano, durante un'intervista con il giornalista Tucker Carlson, ha puntato il dito contro Israele, che avrebbe voluto assassinarlo, e contro gli attacchi illegittimi degli Usa Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha rilasciato dichiarazioni clamorose nel corso di un'inter.

In questa notizia si parla di: presidente - pezeshkian - israele - attacchi

Trump attacca l’Iran: «Distrutti i siti nucleari». Folla di manifestanti in centro a Teheran, l’appello al presidente Pezeshkian: «Vendetta!» – I video - L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, chiamato Midnight Hammer, ha scosso la regione e scatenato manifestazioni a Teheran.

"Abbiamo diritto di avere energia nucleare pacifica, nessuno può togliere questo diritto alla nazione iraniana": lo ha ribadito il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nel contesto del conflitto in corso con Israele. "In base alle politiche del leader della rivoluzi Vai su Facebook

Idf: «Colpiti i centri di comando appartenenti alla Forza Quds». Almeno 5 vittime in Israele, Pezeshkian richiama all’unità nazionale Vai su X

Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca; Pezeshkian: No ad armi nucleari, solo i nostri diritti legittimi. Netanyahu: Vittoria storica - Apre in rialzo la Borsa di Tokyo dopo la tregua tra Iran e Israele; Iran, presidente Pezeshkian: niente stop al nucleare. Media: Khamenei introvabile. Ecco come si è arrivati all’attacco Usa.

Iran il presidente Pezeshkian: «Israele ha provato ad assassinarmi» - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha rivelato che sarebbe stato oggetto di un attentato da parte di Israele. Scrive msn.com

Pezeshkian, 'Israele ha tentato di assassinarmi' - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che le autorità israeliane hanno tentato di assassinarlo. Riporta ansa.it