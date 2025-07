Roma premiata tra le città più generose d’Europa da GoFundMe

Roma si distingue come una delle città più generose d’Europa, con oltre 21 milioni di euro raccolti in sette anni grazie a GoFundMe. Un risultato che riflette il cuore solidale dei suoi abitanti, pronti ad aiutare chi ha bisogno. Gualtieri promette: “Lavoreremo a una cooperazione stabile”, rafforzando il legame tra cittadini e comunità. La capitale si conferma un esempio di solidarietà e impegno civico, capace di fare la differenza.

Oltre 21 milioni di euro raccolti in sette anni. Gualtieri: “Lavoreremo a una cooperazione stabile” ROMA – Roma entra nella top five delle città europee più generose secondo GoFundMe, la principale piattaforma di raccolta fondi online. Il riconoscimento è stato consegnato oggi in Campidoglio durante l’incontro tra il sindaco Roberto Gualtieri e Tim Cadogan, amministratore delegato della piattaforma. Dal 2018, i cittadini romani hanno donato oltre 21 milioni di euro, con 320mila donazioni a sostegno di 54mila campagne. Tra queste, la raccolta per il centro sportivo Villa De Sanctis, danneggiato nell’esplosione di via Gordiani, e iniziative come “Daje de Alberi”, “Matita Sospesa” dell’associazione Nonna Roma, il progetto per il Parco Bortolotti e il murale per Alfredino Rampi a Garbatella. 🔗 Leggi su Romadailynews.it