Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 8 luglio | le regioni a rischio

Preparati a un martedì all'insegna del maltempo: temporali intensi e allerte meteo in tutta Italia. Con l’allerta arancione in Lombardia e Veneto e quella gialla su 14 regioni, è fondamentale conoscere le zone a rischio e adottare le dovute precauzioni. Restate aggiornati per proteggere voi e i vostri cari e affrontare al meglio questa giornata difficile. Continua a leggere per scoprire quali regioni sono coinvolte e come comportarsi.

Maltempo con allerta meteo domani, martedì 8 luglio, su gran parte della penisola: sarà allerta arancione per temporali in settori di Lombardia e Veneto, allerta gialla in 14 regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

