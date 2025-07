festival di castrocaro 2025 su rai2 la finale con vessicchio clementino brancale

Il Festival di Castrocaro 2025 torna a emozionare il pubblico televisivo con una finale imperdibile su Rai2, martedì 8 luglio in seconda serata. Tra voci emergenti e grandi giurati come Vessicchio, Clementino e Brancale, la rinascimentale piazza d’Armi di Castrocaro si trasforma nel palcoscenico dei nuovi talenti. Con Carolina Rey e Daniele Cabras alla conduzione, questa serata promette emozioni intense e sorprese sorprendenti: non perdere l’appuntamento!

Torna in Rai con la finale del Festival di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi 2025, la giuria e i concorrenti. Domani, martedì 8 luglio, in seconda serata su Rai2, dalla rinascimentale piazza d’Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena) va in onda la finale del Festival di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi 2025. Conduce la serata Carolina Rey, affiancata da Daniele Cabras. L’evento, che segna l’atteso ritorno in Rai, per il terzo anno consecutivo è guidato dal direttore artistico Carlo Avarello per Isola degli Artisti. I 10 finalisti che si contendono la vittoria e presentano i loro brani inediti sono: Melissa Agliottone, 14 anni – Sant’Elpidio a Mare (Fermo) inedito Prima di crescere Edoardo Brogi, 28 anni – Montespertoli (Firenze) inedito Precipitare El Simo (Simone Di Cesare), 15 anni – Crispiano (Taranto) inedito 0 rimpianti Federica Fontana, 20 anni – Niscemi (Caltanissetta) inedito Paranoie (STUPIDE) Kashmere (Luigi Maglione), 24 anni – Torricella-Taverne (Svizzera, Canton Ticino) inedito L’unica che può cambiare l’atmosfera Alice Paternuosto, 22 anni – Cunardo (Varese) inedito Finiamoci adesso Cipria (Beatrice Cipriani), 20 anni – Roma inedito Leviatano Personal (Jacopo Nicolò), 24 anni – Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini) inedito Profilo Privato Dannunzio (Nunzio Barravecchio), 20 anni – Catania inedito Sbattono Bush (Andrea Gallo), 23 anni – Roma inedito Pazza di me La Giuria di qualità che valuta questi giovani aspiranti artisti è formata dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale e dal rapper e freestyler Clementino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu