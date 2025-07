Migranti vacilla la nuova strategia delle Ong | cosa è successo al veliero Nadir

Nel cuore di un Mediterraneo sempre più turbolento, la nuova strategia delle ONG vacilla sotto il peso delle polemiche e delle restrizioni. Il caso del veliero Nadir, bloccato per la seconda volta in un mese, evidenzia le tensioni tra soccorso umanitario e sicurezza nazionale. Con la Germania che blocca i fondi e la Danimarca che chiede una stretta sui migranti, il panorama si fa complesso: quale futuro attende le operazioni di salvataggio?

Per la nave tedesca si tratta del secondo stop in un mese, nel frattempo la Germania ha bloccato i fondi per le Ong e il semestre europeo danese chiede una stretta sui migranti.

Niger, abrogata legge contro traffico migranti: vacilla strategia Ue/ Johansson: "Rischiamo una nuova ondata" - IlSussidiario.net - Strategia Ue vacilla Niger, giunta militare annuncia abrogazione legge contro traffico migranti: "Ora rischiamo una nuova ondata", commenta Ylva Johansson. Lo riporta ilsussidiario.net