I raduni e i ritiri delle 20 di Serie B | Reggiana al lavoro oggi al via Monza ed Entella

È partita ufficialmente la stagione 2025-2026: favorito d'obbligo il Palermo del nuovo tecnico Pippo Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I raduni e i ritiri delle 20 di Serie B: Reggiana al lavoro, oggi al via Monza ed Entella

In questa notizia si parla di: raduni - ritiri - serie - reggiana

Riparte la Serie A 2025/26: raduni e ritiri delle 20 squadre del campionato - La Serie A 2025/26 si appresta a ripartire con entusiasmo e tante novità. Dopo le vacanze post-Mondiale per Inter e Juventus, tutte le altre squadre sono già pronte a tornare in campo per prepararsi alla nuova stagione.

Da oggi parte la nuova stagione #SerieB con raduni e ritiri estivi Le prime a partire #Reggiana, #Monza e #virtus #Entella, domani toccherà alla #Juve #Stabia Ancora da definire il programma della #Sampdoria Date e sedi delle 20 squadre https://tuttoavellino Vai su X

Reggiana, inizia la terza stagione consecutiva nella serie cadetta. Ufficialità per Libutti, si attende il via libera del Palermo per Corona. Vai su Facebook

I raduni e i ritiri delle 20 di Serie B: Reggiana al lavoro, oggi al via Monza ed Entella; La nuova Serie B 2025-2026: tutte le squadre partecipanti; Non solo la Reggiana: a Toano ci sarà anche il ritiro della squadra milanese ‘Asd Alcione’.

Gazzetta dello Sport: “Serie B, via ai raduni: la Reggiana fa da apripista, il Palermo prepara la trasferta più lunga” - Mentre la Serie A è ancora in fase embrionale e il mercato tiene banco più dei campi, la Serie B comincia a muoversi sul serio. Riporta ilovepalermocalcio.com

Ritiri e amichevoli: ecco come si preparano le altre 19 in Serie A - Come riportato da TuttoMercatoWeb, tutte le squadre di Serie A sono pronte ad organizzare il loro ritiro e le amichevoli precampionato, sfide fondamentali per generare amalgama del gruppo e fare in ... pianetalecce.it scrive