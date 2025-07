Sopravvive a un lavaggio di 55 minuti dentro una lavatrice | l’incredibile storia del gatto Pablo

lavatrice ha trasformato un piccolo momento di riposo in una vera e propria prova di sopravvivenza. Miracolosamente, Pablo è uscito dal ciclo di lavaggio vivo e pronto a raccontare questa incredibile avventura: un esempio di tenacia e fortuna che lascia senza parole. La storia di Pablo ci ricorda quanto possa essere preziosa la vita, anche nelle situazioni più imprevedibili.

“ È un miracolo che sia vivo “. La storia del gatto Pablo ha dell’incredibile. Per quasi un’ora la sua famiglia aveva perso le sue tracce, poi lo ha ritrovato – ancora vivo, ma fradicio, tremante e provato – dentro la lavatrice carica di vestiti. Poi la corsa nell’ospedale veterinario più vicino per provare a salvargli la vita. L’animale si era infilato tra i panni in attesa di lavaggio per addormentarsi in un posto fresco, ma l’avvio del lavaggio ha dato inizio all’ incubo. Per cinquantacinque minuti, infatti, Pablo è stato sballottolato nella lavatrice più o meno per tremila giri. “Era probabilmente nelle condizioni più gravi che abbia mai visto in un caso del genere da molto tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it