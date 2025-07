Ero perplesso quando ho visto Lino Banfi a Un medico in famiglia Venivo dal teatro d’autore Lui era pop ecco il pregiudizio scemo | lo rivela Giulio Scarpati

All’inizio, ammetto di aver pensato male di Lino Banfi, associandolo esclusivamente al personaggio popolare di “Un medico in famiglia”. La mia prima impressione era sbagliata, un pregiudizio superficiale che ora riconosco come scemo. Giulio Scarpati, nel suo racconto a La Repubblica, rivela come la realtà del set e la sua successiva esperienza abbiano trasformato quella percezione, dimostrando che anche i pregiudizi più radicati meritano di essere sfidati.

Giulio Scarpati è uno stimato attore del teatro e del cinema e ha conosciuto la popolarità grazie al ruolo del dottor Lele Martini di “Un medico in famiglia”. Lele Martini era il figlio di Nonno Libero, interpretato da Lino Banfi. In una intervista a La Repubblica, Scarpati ha raccontato un curioso retroscena sul progetto di una delle serie tv italiane più amate. “Sono il primo ad autodenunciarmi- ha detto l’attore -. Quando mi dissero che ci sarebbe stato Lino Banfi rimasi perplesso. Venivo dal teatro e dal cinema d’autore. Lino era pop, ecco il pregiudizio scemo. Prima c’era un po’ di snobismo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ero perplesso quando ho visto Lino Banfi a Un medico in famiglia. Venivo dal teatro d’autore. Lui era pop, ecco il pregiudizio scemo”: lo rivela Giulio Scarpati

