Solo a Palermo si registra il bollino rosso per il caldo, mentre in tutta Italia la situazione cambia rapidamente. Da temperature torride a condizioni più vicine alla norma stagionale, le previsioni meteorologiche del Ministero della Salute mostrano una diminuzione del rischio. Oggi, Palermo è l’unica città con un’allerta alta, ma domani e mercoledì si prevede un quadro più rassicurante con molte località in giallo. La mappa delle ondate di calore si evolve, offrendo un respiro di sollievo a molti.

Cambiano le condizioni meteo e in poche ore si passa da temperature roventi a un caldo in linea con le temperature stagionali: lo conferma l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che per oggi indica un solo bollino rosso (Palermo) tra le 27 città considerate. Nessun bollino rosso, invece, domani, quando saranno in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore) 8 città , mentre mercoledì tutti i centri urbani al centro del bollettino saranno verdi (nessun rischio legato al caldo per la salute della popolazione). Rispetto a ieri, sabato e venerdì scorsi, quando sono stati rispettivamente 7, 15 e 20 i centri urbani con il massimo livello di rischio caldo, si assiste quindi a un vero e proprio crollo del numero delle città più a rischio caldo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Solo a Palermo bollino rosso per caldo, mercoledì Italia verde

