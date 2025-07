Kim Kardashian ricorda l'amica Lindsay scomparsa per un tumore | La vita non è la stessa senza di te

Un amore durato una vita, un'amicizia che ha sfidato il tempo, spezzata troppo presto da una lotta contro il tumore. Kim Kardashian ricorda con affetto Lindsay Palevsky, scomparsa otto mesi fa, lasciando un vuoto incolmabile. La loro storia è un delicato monito sulla fragilità della vita e l’importanza di valorizzare ogni istante. Continua a leggere per scoprire il loro legame speciale e il tributo toccante di Kim.

Kim Kardashian ha reso omaggio via social all’amica d’infanzia Lindsay Palevsky, scomparsa otto mesi fa per una rara forma di tumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

