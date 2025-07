Penso di aver meritato di giocare su un grande campo | l’ironia di Cobolli e le lacrime di suo padre dopo la vittoria a Wimbledon

Il sogno di Flavio Cobolli si realizza: dal sorriso contagioso sui social alle luci di Wimbledon, il giovane tennista romano ha scritto una pagina memorabile della sua carriera. Con coraggio e determinazione, ha superato avversari di calibro, portandosi a casa un risultato storico. La vittoria ai quarti di finale rappresenta solo l’inizio di un cammino brillante nel circuito. Ora, il grande palco lo attende, e lui è pronto a scrivere nuove pagine di successo.

“Adesso giocherò su un grande campo, penso di averlo meritato”. Flavio Cobolli ha il sorriso stampato in volto. Non potrebbe essere altrimenti per chi ha appena conquistato i quarti di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera. Proprio pochi giorni fa aveva fatto parlare di sé per la simpatia sui social e nelle conferenze stampa. Oggi per il suo tennis a Wimbledon, nel palcoscenico più importante. Il tennista romano ha battuto Marin Cilic in quattro set in circa tre ore e mezza di partita. Non proprio uno qualunque. Perché è vero che l’età non è più dalla sua parte (37 anni a settembre), ma parliamo comunque di un vincitore slam – US Open 2014 – nell’era dei Big Three e finalista Wimbledon nel 2017. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it