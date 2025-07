Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 16 | 25

Benvenuti alla nostra consueta videata di aggiornamenti sulla viabilità della regione Lazio. Oggi, 7 luglio 2025 alle ore 16:25, si segnala un incidente sulla statale Pontina all’altezza di Spinaceto, che provoca la chiusura del tratto da Pomezia e deviazioni su via Tartufari verso Roma. In direzione opposta, si registrano code tra Tor Vergata e il Raccordo Anulare. Restate con noi per tutte le novità sul traffico!

un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Spinaceto la strada è chiusa e chiude a partire da Pomezia il traffico è deviato su via Tartufari in direzione Roma Nella direzione opposta a che ora partire dalla raccordo anulare sulla diramazione Roma sud della 1 code da Tor Vergata alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo e prime code anche sul Raccordo Anulare in interna altezza Labaro in esterna dalla Pontina alla diramazione Roma sud e infine il trasporto ferroviario è in programma lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia dalle 21 di questa sera e fino alle 18 di domani martedì 8 luglio i treni possono subire cancellazioni o variazioni Per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali in fasce orarie A 69 ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità

