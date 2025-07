Superman James Gunn ammette la posta in gioco ma invita a non esagerare

James Gunn, il visionario regista dietro il rilancio di Superman nel nuovo DC Universe, ammette che la posta in gioco è alta ma invita a mantenere le aspettative realistiche. Sebbene ci si aspetti un solido incasso, Gunn mette in guardia contro numeri gonfiati e sottolinea l’importanza di valutare i dati con attenzione. La sfida è grande, ma l’obiettivo è chiaro: creare un successo autentico, capace di appassionare senza esagerare.

È vero che Superman avvia il nuovo DC Universe, per cui ci aspetta che incassi una cifra solida. Il regista James Gunn si oppone però ai numeri che ha letto in giro: il film deve incassare bene, ma non tanto quanto alcuni stanno scrivendo.

