Volete recitare nel nuovo film di Luca Guadagnino Artificial accanto a Andrew Garfield? Il regista sta per iniziare le riprese in Piemonte | ecco come fare

Se desiderate svelare il vostro talento e recitare al fianco di star come Andrew Garfield nel nuovo film di Luca Guadagnino, questa è la vostra occasione. Le riprese di "Artificial", ambientate nel suggestivo Piemonte, sono ormai imminenti. Ecco come potete partecipare a questa straordinaria avventura cinematografica, entrando nel mondo dell’intelligenza artificiale e del cinema di alta qualità. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica: ecco come fare.

Luca Guadagnino non si ferma mai. Dopo il rinvio del cinefumetto Sgt. Rock che doveva dirigere, il regista siciliano ha trovato rapidamente una nuova sfida cinematografica che promette di far parlare di sé: Artificial. Ovvero il film dedicato alla turbolenta vicenda di Sam Altman e OpenAI, la società-laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale al centro d più di una controversia. Le riprese dovrebbero iniziare proprio questo mese, con location previste tra l’Italia e San Francisco. E proprio la Film Commision Torino Piemonte ha pubblicato un bando per cercare attori e comparse. Bambini, adulti, uomini, donne: davvero c’è posto per tutti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Volete recitare nel nuovo film di Luca Guadagnino, "Artificial" accanto a Andrew Garfield? Il regista sta per iniziare le riprese in Piemonte: ecco come fare

