Cercano di metterci a tacere noi non arretriamo | l’Associazione vittime delle marocchinate colpita dagli hacker

Di fronte a un attacco hacker senza precedenti, l’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate (ANVM) non si lascia intimidire. Colpita profondamente sui social e sui propri archivi digitali, l’associazione si impegna a difendere la memoria e la dignità delle vittime, contro ogni tentativo di silenziamento. La storia e la verità non si arrestano: continueremo a portare avanti la nostra battaglia, perché la giustizia e la memoria devono prevalere.

Un attacco hacker su larga scala è stato denunciato dall' Associazione nazionale vittime delle marocchinate (Anvm), colpita tanto sui social quanto sulle proprie piattaforme, dove sono stati compromessi anni di studi, ricerche e documentazione storica. «Sono stati hackerati e sottratti tutti i siti web istituzionali, gli account social (Facebook, YouTube, XTwitter, Instagram) e le piattaforme digitali collegate all'associazione, inclusi i profili di pubblicazione video e le mappe digitali di archivio storico come il progetto "Historical crime mapping", che conteneva oltre 150mila documenti digitalizzati e geolocalizzati, relativi alle violenze commesse dalle truppe coloniali francesi, truppe alleate e documenti inerenti alla guerra civile nel secondo dopoguerra», ha spiegato l'Anvm, sottolineando che «la violazione ha interessato anche gli archivi video contenenti interviste esclusive a testimoni, familiari delle vittime, materiali inediti, atti pubblici, documenti giudiziari e testimonianze storiche, ora non più accessibili al pubblico né al personale dell'associazione».

