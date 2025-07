Naspi docenti 2025 cosa serve per la domanda del personale scuola

Se sei un docente o un personale scolastico non stabilizzato e ti trovi a dover affrontare una temporanea disoccupazione nel 2025, è fondamentale conoscere i requisiti e la procedura per richiedere la Naspi. Anche in caso di brevi periodi di inattività, come l’estate, la conformità alle norme è essenziale per garantire l’accesso all’indennità di disoccupazione. Scopriamo insieme cosa serve per presentare correttamente la domanda e tutelare i tuoi diritti.

La fruizione della Naspi per i docenti e il personale della scuola non stabilizzati comporta il rispetto della procedura standard, anche se il periodo dovesse essere breve e circoscritto all’estate del 2025, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e dell’affidamento di un nuovo incarico. Ai fini della richiesta dell’indennità di disoccupazione, infatti, anche al personale scolastico compete l’iscrizione al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa ( Siisl ), l’adesione al Patto di attivazione digitale ( Pad ) e l’invio del curriculum vitae. Si tratta di adempimenti che già spettano alle famiglie che percepiscono l’Assegno di inclusione (AdI), quanto meno per i componenti cosiddetti «occupabili». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Naspi docenti 2025, cosa serve per la domanda del personale scuola

In questa notizia si parla di: personale - naspi - docenti - scuola

NASpI per docenti precari e personale ATA: come fare domanda già da ora con “BonusX” - Se sei un docente precario o personale ATA con il contratto in scadenza il 30 giugno, non aspettare l’ultimo minuto per presentare la domanda di NASpI.

NASpI indennità di disoccupazione docenti e ATA 2025: decorrenza non cambia in caso di maternità o malattia. Pillole di Question Time Vai su X

https://www.orizzontescuola.it/disoccupazione-naspi-2025-precari-scuola-come-funziona-iscrizione-alla-piattaforma-digitale-siisl-risposte-ai-quesiti/ Vai su Facebook

Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola: come funziona iscrizione alla piattaforma digitale SIISL. RISPOSTE AI QUESITI; NASpI per docenti e ata, ci sono nuove regole per i disoccupati a causa della scadenza del contratto a partire dall’1 gennaio 2025; Naspi, domanda di disoccupazione 2025. Docenti e ATA, chi può richiederla e per quanti mesi, l'importo. VIDEO.

NASpI docenti e ATA 2025: i documenti necessari per presentare la domanda. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, è stato fornito un chiarimento operativo riguardante la proced ... Secondo orizzontescuola.it

Disoccupazione NASPI 2025 precari scuola: come funziona iscrizione alla piattaforma digitale SIISL. RISPOSTE AI QUESITI - Indennità di disoccupazione NASPI 2025: i precari scuola con contratto scaduto lo scorso 30 giugno sono alle prese con il procedimento per i pagamenti. Segnala orizzontescuola.it